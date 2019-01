Politica



Il centrodestra: "Consiglio sulla sanità, il direttore generale non sarà presente e alcuni cittadini non potranno parlare"

giovedì, 31 gennaio 2019, 15:00

"Il sindaco e la maggioranza di centrosinistra hanno fatto sì che il consiglio comunale straordinario con contributi esterni del 18 dicembre sull'ospedale San Luca e sanità territoriale, voluto dalle opposizioni, andasse deserto, motivando la clamorosa scelta per la necessità di attendere la nomina del nuovo direttore generale dell'Asl Nord Ovest, in modo da avere la sua partecipazione. Ma alla nuova seduta, fissata per martedì 5 febbraio alle 17, abbiamo scoperto che il nuovo direttore generale non ci sarà, e che al suo posto invece interverrà il direttore amministrativo Mauro Maccari". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Ancora una volta si smascherano le bugie di Tambellini, che annuncia una cosa per poi farne un'altra - commentano civiche e partiti di centrodestra -. Evidentemente i motivi del rinvio erano ben altri, il sindaco voleva prendere in mano la situazione e calpestare semplicemente le prerogative della minoranza. Vi è anche un secondo aspetto della nuova seduta che per noi è inaccettabile: tra quanti si erano iscritti a parlare il 18 dicembre, infatti, la maggioranza di centrosinistra ha deciso di non dare parola a dei cittadini che avrebbero potuto e voluto fornire il loro contributo al dibattito pur non facendo parte di associazioni, dirottando il loro ascolto ad una commissione consiliare. Di fatto, si sono usati due pesi e due misure, scegliendo chi avesse titolo di parlare in consiglio comunale e chi invece no. Una decisione dalla quale ci siamo dissociati, votando favorevolmente all'ascolto di tutti senza distinzioni alcune, proposta che invece è stata bocciata. Sappiamo del resto ormai purtroppo come vanno le cose: quello che è democratico e quello che non lo è lo stabilisce arbitrariamente l'amministrazione!!!".