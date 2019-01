Il sindaco Tambellini fa capire che accoglierà il presidente del Brasile, ma solo perché obbligato

Altri articoli in Politica

mercoledì, 16 gennaio 2019, 16:41

Lo sostiene il consigliere comunale Alessandro Di Vito (SìAmoLucca) in un'interrogazione rivolta al sindaco

mercoledì, 16 gennaio 2019, 15:04

Voto contrario sul bilancio preventivo 2019 del Comune, perché non è all'altezza delle aspettative della città e dei suoi abitanti in termini di sviluppo, conseguente approvazione di un ordine del giorno che scuota la giunta ad avere maggiore incisività per il rilancio del territorio, al palo su troppe questioni

mercoledì, 16 gennaio 2019, 14:34

Il capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, promuove il bilancio di previsione del Comune di Lucca, approvato durante l'ultima seduta del consiglio comunale

mercoledì, 16 gennaio 2019, 09:22

Nella seduta di ieri, il consiglio comunale del capoluogo ha approvato il documento unico di programmazione 2019-21 e il bilancio di previsione 2019. Entrambe le delibere sono passate con il voto favorevole della sola maggioranza di centrosinistra

mercoledì, 16 gennaio 2019, 09:13

Giovanni Minniti, capogruppo della Lega in consiglio comunale, non risparmia critiche al bilancio di previsione 2019/2021 del comune di Lucca

martedì, 15 gennaio 2019, 11:59

La sottolineatura arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, non nuovo ad esprimere preoccupazione per i livelli di inquinamento atmosferico oltre i limiti di guardia ripetutamente rilevati a Lucca e nella Piana