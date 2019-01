Politica



La Perini invita Bolsonaro, Fiom: "Inadatto nel Giorno della Memoria"

domenica, 27 gennaio 2019, 12:55

di eliseo biancalana

L'amministratore delegato della "Fabio Perini", Oswaldo Cruz Jr, annuncia a "La Nazione" di voler accogliere in azienda a Lucca il presidente del Brasile Jair Bolsonaro (la cui famiglia è di origini lucchesi) e la notizia fa insorgere il segretario provinciale della Fiom Mauro Rossi, che contesta la concomitanza tra l'uscita dell'intervista e il Giorno della Memoria (che ricorda lo sterminio degli ebrei nella Shoah).

Mauro Rossi contesta in particolare le affermazioni benevoli attribuite al presidente sudamericano sul dittatore nazista Adolf Hitler e sulla passata dittatura militare brasiliana. "Se posso fare un commento è questo – ha detto Rossi a La Gazzetta di Lucca –: innanzitutto mi sembra abbia scelto il giorno meno adatto per fare una dichiarazione di questo tipo, visto che oggi è il Giorno della Memoria. Dice anche che sarebbe una sciocchezza contestarlo: a me sembra che non lo è assolutamente e che sia assolutamente legittimo e anche giusto".

"Nell'intervista di stamani Cruz stesso dice che è vero che quelle cose le ha dette, ma le ha dette in campagna elettorale e contano poco – ha accusato Rossi – Mi sembra un atto gravissimo da parte dell'amministratore di un'azienda importante come quella di Fabio Perini di fare una cosa di questo tipo. Tra l'altro lui dice che questa visita la sta organizzando insieme a Confindustria: e questo è ancora più grave".

Rossi ha inoltre sottolineato che l'invito è avvenuto all'insaputa dei lavoratori. "Finora nessuno dentro l'azienda aveva annunciato una cosa di questo tipo – ha spiegato il sindacalista – tanto è vero che stamani ho già parlato con i rappresentanti RSU e anche loro non ne sapevano nulla".