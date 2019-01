L'ambasciatore di Tunisia in Italia ricevuto a Palazzo Orsetti

Altri articoli in Politica

mercoledì, 30 gennaio 2019, 19:12

Un progetto riformista ed europeista: un riformismo umano, sviluppato con le persone. È questo il partito che ha in mente Maurizio Martina, segretario reggente del Partito democratico e candidato alla segreteria Pd

mercoledì, 30 gennaio 2019, 18:03

Con una nota il consigliere provinciale della lega Simone Simonini esulta per lo sblocco dei fondi destinati alle provincie e in particolare alla provincia di Lucca

martedì, 29 gennaio 2019, 15:27

I gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega hanno inviato oggi una lettera al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro (come preannunciato nelle scorse settimane) per auspicare che la sua visita a Lucca si concretizzi a breve

martedì, 29 gennaio 2019, 14:46

Il commissario provinciale della Lega, Andrea Recaldin, commenta gli ultimi fatti politici nella provincia lucchese: da Altopascio al consiglio provinciale di ieri a Lucca

domenica, 27 gennaio 2019, 12:55

L'amministratore delegato della "Fabio Perini", Oswaldo Cruz Jr, annuncia a "La Nazione" di voler accogliere in azienda a Lucca il presidente del Brasile Jair Bolsonaro (la cui famiglia è di origini lucchesi) e la notizia fa insorgere il segretario provinciale della Fiom Mauro Rossi, che contesta la concomitanza tra l'uscita...

sabato, 26 gennaio 2019, 15:08

Sono passati 25 anni da quando Silvio Berlusconi fondò Forza Italia. In occasione della ricorrenza, questo fine settimana i militanti del partito saranno nelle piazze. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dai vertici azzurri