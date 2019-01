Politica



Lega: "Giustizia per Vania e galera a vita per il suo assassino"

giovedì, 17 gennaio 2019, 09:25

Elena Vizzotto, responsabile nazionale per le politiche femminili della Lega, e Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e consigliere regionale per le pari opportunità, chiedono nessuno sconto di pena per l'ex compagno di Vania Vannucci.



"Premesso che il ricorso in Cassazione è un mero tentativo di passare qualche anno in meno in galera - afferma Vizzotto -, mi auguro che non vi sia alcun sconto di pena per chi commette questi reati! Ammetto che mi lascia sempre un po' l'amaro in bocca quando leggo che a difendere certi personaggi vi siano delle donne, ma come si può negare che vi sia premeditazione in questo caso? Un uomo che ti entra in casa, ruba il cellulare e la sera dopo si presenta con la scusa di rendertelo portandosi una tanica di benzina non mi pare certe mosso da buone intenzioni. Tutti i giorni lottiamo perché persone come Vania abbiano giustizia. Mi auguro vengano confermati i 30 anni e mi chiedo se davvero alla vergogna non ci sia mai limite. Definirlo uomo e' sicuramente da parte mia già un errore di fondo, gli uomini sono altri e chi ammazza una donna in nome di un amore che amore non è, è solo un miserabile."



"Dall'ergastolo a 30 anni è già stato un regalo immeritato - incalza Marcella Maniglia -. Lo sconto immediato di pena grazie al rito abbreviato é un espediente ormai di cui si fa uso e abuso. Ho partecipato al funerale e alla marcia sulle mura in memoria di Vania, insieme a centinaia di persone, tra uomini e donne, per chiedere giustizia in nome di una donna che non può più farlo dal momento che il suo ex compagno, che si definiva innamorato (di un amore malato in questo caso) ha deciso per lei che doveva tacere per sempre. Come donna, se fossi avvocato, per etica morale non potrei mai difendere un criminale del genere che, come ha sottolineato Elena, è già impossibile definirlo uomo. Inoltre, non sosterrei che é mancata la crudeltà, perché cospargere una donna di benzina, darle fuoco e guardarla morire mentre chiede aiuto tra le fiamme, non è solo crudele, è inumano e il suo assassino dovrebbe finire i suoi giorni in galera, senza sconti e senza agevolazioni ".