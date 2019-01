Politica



Lemucchi sulla manovra giallo-verde: "Impatto negativo"

lunedì, 7 gennaio 2019, 11:53

di eliseo biancalana

Presentato stamani in commissione sviluppo economico il bilancio di previsione 2019. Ma il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha già precisato che sul documento grava la manovra recentemente approvata dal parlamento, i cui effetti sono in corso di valutazione da parte degli uffici comunali e dell'Anci, e a causa della quale sarà probabilmente necessaria una successiva variazione di bilancio.



Leggera riduzione della pressione fiscale (grazie all'eliminazione della Tasi e alle agevolazioni Irpef), risorse per il sociale (con l'eliminazione delle liste di attesa per le Rsa e il rafforzamento del progetto Ventaglio), lotta all'evasione, investimenti e manutenzioni. Sono questi i capisaldi del bilancio di previsione 2019, già annunciati alla stampa prima della fine del 2018. Sulle previsioni grava però l'impatto della manovra approvata dalla maggioranza giallo-verde. "Ci auguriamo che l'impatto sia modesto - ha detto il vicesindaco -, sicuramente c'è un impatto negativo". Lemucchi ha comunque assicurato che nonostante i tagli agli enti locali, l'intenzione politica della giunta Tambellini è quella di mantenere la lieve riduzione fiscale prevista.



Dopo alcune incertezze, la manovra economica ha inoltre confermato le risorse per le periferie, anche se Lemucchi ha detto che gli avanzi di questi investimenti non rimarranno più al comune ma finiranno in un fondo ministeriale. Comunque la giunta aveva già previsto di destinare 5 milioni di euro per Quartieri Social e a febbraio partiranno i lavori a San Vito. Il dirigente dei servizi economico-finanziari Lino Paoli ha sottolineato che la manovra ha inoltre abolito il vincolo di pareggio e questo aumenta notevolmente la possibilità di indebitamento del comune, una possibilità che a Palazzo Orsetti vogliono sfruttare con prudenza.



La commissione esprimerà il proprio parere sul bilancio il 9 gennaio. Il testo arriverà poi in consiglio comunale il 15 dello stesso mese.