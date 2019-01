Politica



L’opposizione dal prefetto: “Arroganza e scarsa trasparenza in Comune”

venerdì, 25 gennaio 2019, 15:30

I gruppi di opposizione al comune di Lucca hanno incontrato il prefetto Maria Laura Simonetti per denunciare una serie di questioni legate all'atteggiamento del sindaco e della maggioranza, "la difficoltà di poter svolgere al meglio il proprio ruolo in base a quanto previsto dai regolamenti e la scarsa trasparenza dell'ente - si legge nella nota congiunta dell'opposizione - . In particolare si è affrontato il nodo del consiglio comunale straordinario sulla sanità del 18 dicembre, fatto saltare dalla maggioranza stessa, a cui si erano iscritte a parlare una ventina di persone, in gran parte operatori del settore che avrebbero dovuto esprimersi sulla situazione dell'ospedale San Luca e della sanità territoriale. Una scelta - prosegue l'opposizione - , quella di non far svolgere la seduta (facendo venir meno una delle prerogative delle minoranze che può decidere, con almeno sette firme, di affrontare un argomento all'assemblea di Palazzo Santini) che le opposizioni - davanti al prefetto - hanno auspicato non si ripeta più in futuro. Fra i problemi sollevati durante l'incontro, anche il ritardo con cui il Comune fornisce risposte alle richieste di accesso agli atti avanzate dai consiglieri comunali, con documentazione che spesso giunge anche incompleta, e la richiesta (non ancora accolta, nonostante sia un diritto previsto) di far accedere i consiglieri al protocollo digitale del Comune per essere informati tempestivamente sulle comunicazioni che giungono all'ente stesso".

Dopo aver ascoltato la delegazione composta da esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, SìAmoLucca e Lucca in Movimento (anche in rappresentanza di Lega e CasaPound) il prefetto Simonetti ha garantito che farà verifiche e si interesserà delle questioni sollevate".