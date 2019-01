Politica



Lucchese, Dinelli (Pd) risponde a Bindocci: "Se ha una soluzione, la tiri fuori lui"

lunedì, 21 gennaio 2019, 21:40

Sulla difficile situazione societaria che sta vivendo la società calcistica Lucchese Libertas 1905, il consigliere comunale di maggioranza Leonardo Dinelli (nella foto) risponde alle critiche rivolte dal consigliere grillino Massimiliano Bindocci all'indirizzo della giunta Tambellini e della sua presunta inerzia:

Il consigliere Bindocci non si smentisce e come al suo solito prova a trarre benefici politici da tutte quelle situazioni che sono confuse, difficili e con soluzioni complicate. Che cerchi trarne benefici politici, in fin dei conti, è legittimo e nel pieno rispetto del suo ruolo, sulle modalità invece rimane più di un dubbio. Sulla questione della Lucchese afferma che "...un sindaco che si rispetti e che avesse un minimo di credibilità sarebbe promotore di proposte concrete per rispetto ad una città ed alla società sportiva di bandiera che è anche un veicolo di promozione del nome della città a livello nazionale oltre che riferimento locale per lo sport..."

Per quanto ci riguarda la Lucchese non è solo un veicolo di promozione della città e un riferimento locale per lo sport ma svolge anche un ruolo sociale perché la Lucchese ha anche un importante settore giovanile dove molti ragazzi, e le rispettive famiglie, vivono di riflesso le vicende, positive e negative, della prima squadra. Non solo ma la Lucchese è anche un'azienda, per quanto piccola, dove ci sono lavoratori, che non sono solo i calciatori, che dovrebbero essere tutelati.

Per tutti questi motivi possiamo affermare e garantire che l'Amministrazione si sta impegnado e sta lavorando molto per trovare una soluzione positiva alla situazione della Lucchese. Certamente anche con l'istituzione della Commissione Speciale che è un ulteriore testimonianza di attenzione e vicinanza alle sorti rossonere. Certo che oggi, vista la condizione in cui versa la società, è fin troppo facile dire che poco è stato fatto, o peggio, che niente si stia facendo.

L’amministrazione comunale non può in tutti i casi sostituirsi agli imprenditori né alla proprietà della società, tuttavia se il consigliere Bindocci ha in mano la soluzione perché non la presenta? Perché non porta un nome di imprenditore serio, almeno uno, che abbia, non dico il desiderio ma almeno la disponibilità a fare un ragionamento sulla Lucchese con un progetto serio e affidabile?.

Anche essere in grado di offrire alla città proposte alternative è un compito, una possibilità, e un opportunità che ha un consigliere dell'opposizione. Bindocci invece si ferma alla mera critica, oggi cavalcando il malumore dei tifosi della Lucchese, domani chissà cosa. Ma intanto i discorsi li porta via il vento le proposte concrete alternative latitano!