Politica



Lucchese, ricostituita la commissione speciale

martedì, 8 gennaio 2019, 22:48

di eliseo biancalana

È stata ricostituita la commissione consiliare speciale per i rapporti con la Lucchese, che aveva concluso il proprio mandato verso la fine del 2018. Lo ha deciso la conferenza straordinaria dei capigruppo che si è svolta durante l'ultima seduta del consiglio comunale.

Nel corso della seduta Fabio Barsanti (CasaPound) ha, inoltre, chiesto al primo cittadino di aggiornare il consiglio comunale sulla situazione della squadra di calcio locale. "Il passaggio di proprietà non ha avuto alcuna interlocuzione con l'amministratore comunale" ha ricordato il sindaco Alessandro Tambellini, che ha espresso preoccupazione per come si sta evolvendo la situazione e ha ribadito che il comune chiede "garanzie" sul futuro della società.