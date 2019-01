Politica



Mallegni (FI): "Bolsonaro benvenuto, finalmente un presidente non comunista"

giovedì, 17 gennaio 2019, 11:45

"Il presidente del Brasile, Jail Bolsonaro, è il benvenuto nella nostra terra. Farò tutto il possibile per facilitare il suo arrivo nel nostro paese e nella nostra provincia. Incontrerò presto l'ambasciatore brasiliano. La voglia di conoscere le origini dei nonni materni, di vedere i luoghi dove sono nati, cresciuti e che hanno lasciato per trovare fortuna lontano, dando di fatto a lui la possibilità di costruirsi un percorso umano, professionale e politico importante, credo che sia un sentimento nobile e da rispettare. Ecco perché tutti dobbiamo lavorare per accogliere, al meglio delle nostre possibilità, il presidente Bolsonaro. Oggi è il Presidente di un paese importante ma dovrebbe essere accolto a braccia aperte anche se non lo fosse perché nel suo sangue c'è la storia della nostra terra. Un presidente non comunista e questo lo rende ancora di più il benvenuto...": è il commento di Massimo Mallegni, Senatore della Repubblica, in merito alla possibile visita del Presidente Jair Bolsonaro a Lucca, città dove sono nati i nonni materni.