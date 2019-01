Politica



Maniglia (Lega): "Migranti, Tambellini pensi ai lucchesi in difficoltà"

sabato, 26 gennaio 2019, 12:10

Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e Piana, risponde alle lamentele di chi sostiene che il decreto Salvini abbia fatto aumentare il numero degli ospiti della struttura di Lucca, con qualche dato.



"Nel gennaio 2017 - spiega - sbarcarono in Italia 2 mila 790 immigrati, nel gennaio 2018 furono 2 mila 730, quest'anno la cifra si è ridotta a 155. Forse il precedente Governo sosteneva le iniziative delle ONG (organizzazioni non governative) perché il business dell'accoglienza era diventato la principale fonte di guadagno ma con il governo attuale, la musica è cambiata. Il decreto Salvini prevede il progressivo smantellamento delle strutture SPRAR e CARA , di conseguenza, gli ospiti che ne hanno diritto e che sono un numero notevolmente inferiore rispetto al 2017, verranno redistribuiti sul territorio nazionale in modo tale da consentire loro di "integrarsi".



"Sono mortificata - conclude - se il numero degli ospiti di Lucca è aumentato, ma se si guarda nel completo, la situazione è decisamente migliorata. Ciò che mi lascia basita è che con tanti lucchesi in difficoltà, il sindaco e la sua giunta pensino a trovare una struttura fissa per i migranti e se la prendano con Salvini se non può chiudere il centro di accoglienza per sistemarli altrove".