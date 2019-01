Politica



Maniglia (Lega): "Vigili del fuoco, da soccorritori a soccorsi"

giovedì, 10 gennaio 2019, 11:02

Il segretario della Lega di Lucca, Marcella Maniglia, interviene per commentare quanto avvenuto al comando dei vigili del fuoco dove, nella giornata di ieri, si è staccato un pezzo di soffitto.



"Ancora un caso di grave incuria da parte della provincia di Lucca in fatto di sicurezza - esordisce -. Dopo lo scempio degli istituti scolastici, ridotti nei container stile terremotati, questa volta i danni sono a carico del comando dei vigili del fuoco che, per assurdo, da soccorritori sono diventati necessitanti di soccorsi. Ieri si è staccato un pezzo di soffitto e, per fortuna, la tragedia è stata evitat"a.



"Quanto devono ancora aspettare per l'inizio dei lavori? - chiede il segretario -. Il presidente della provincia, nonché sindaco uscente del comune di Capannori, Luca Menesini, si è recato più volte nella caserma dei pompieri, promettendo aiuto e contributi economici per far partire i lavori, anche di recente è passato a rassicurarli che i fondi sono stati stanziati e che i lavori tra qualche mese inizieranno. Peccato che tra qualche mese il presidente della provincia andrà al voto e sarebbe stato più professionale, oltre che necessario, far partire i lavori per la messa in sicurezza della caserma dei vigili del fuoco di proprietà della Provincia, un anno fa e non a ridosso delle elezioni. Peccato anche per la condizione in cui vivono i vigili del fuoco, con camerate fatiscenti nelle quali non possono dormire e, notizia avuta in maniera riservata da un vigile del fuoco stanco di lavorare così, costretti a fare la doccia con l'elmetto per evitare di rimanerci secchi a causa del soffitto che crolla a pezzi".



"Presidente Menesini, tra una cerimonia e un'altra, al di là del colore politico, li aiutiamo i nostri amici vigili del fuoco?" - conclude Maniglia.