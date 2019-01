Politica



Marchini: "Scuola San Marco, ridipingeremo le strisce pedonali"

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:57

L'assessore al traffico del comune di Lucca, Celestino Marchini, risponde ai genitori della scuola primaria di San Marco.

“L'amministrazione comunale, e nella fattispecie l'assessorato al traffico, risponde ogni anno a centinaia di richieste e segnalazioni – dichiara l'assessore Celestino Marchini – . Se in questo caso si è verificato un disguido siamo i primi a dispiacercene, e tuttavia ciò non giustifica i toni aggressivi utilizzati dal referente dei genitori, come se chi amministra la cosa pubblica lo facesse in barba ai cittadini e fosse quindi un nemico da offendere senza nessun freno dettato quantomeno dall'educazione”.

“Detto questo – prosegue Marchini – e venendo alle problematiche segnalate all'attraversamento pedonale nei pressi della scuola primaria di San Marco, le strisce pedonali sono regolarmente manutenute e a marzo abbiamo in effetti in programma di ridipingerle, come faremo anche per le altre scuole. Ho dato mandato ai tecnici dell'ufficio strade e ai vigili di verificare sul posto e in tempi brevi tutte le possibili soluzioni per migliorare l'entrata e l'uscita in sicurezza degli alunni della scuola”.