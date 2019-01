Politica



Marco Santi Guerrieri: "Chi nega il saluto disprezzando chi è di origini italiane è inqualificabile"

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:02

"Chi nega il saluto disprezzando chi è di origini italiane è inqualificabile"-. Cosi’ Marco Santi Guerrieri, presidente della Libera Associazione di Cittadini “Lucca Ti Voglio Bene”, timbra le affermazioni del sindaco Alessandro Tabellini e del presidente della giunta comunale Francesco Battistini.

"E’ dicotomico da parte di un amministratore comunale anteporre le proprie idee politiche a chi di origini lucchesi vuole tornare a visitare la città dove sono nati i propri parenti. Inammissibile che un sindaco, che dovrebbe essere il Sindaco di tutti i cittadini e non unicamente di se stesso e delle sue idee politiche , possa reputare indesiderata la probabile visita del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Singolare - prosegue Santi Guerrieri -, che a scivolare sulla buccia della banana sia stato proprio il sindaco Tabellini da sempre sostenitore di Lucca città dell’ospitalità. Lo ha fatto contribuendo ad erigere la più grande tendopoli della Toscana, quella della Cri Lucchese e tollerando una vera e propria invasione di africani. Anche Don Biancalani, monocromatico prete cattocomunista, che lucchese non è, ci è venuto a trovare con tutti gli onori del caso.

A dar man forte alle parole del sindaco si accoda la voce di alcuni 'consiglieri comunali di maggioranza, che vista l’incapacità di porsi nelle questioni del quotidiano cittadino, approfittano del Niet piddino' per riesumare la storia che anche gli italiani erano migranti, quale voler significare le oscure simmetrie fra chi emigrante e chi con un gommone sbarca sulle nostre coste .

E’ stata offesa la città di Lucca ed e’ stata lesa la cosiddetta “Lucchesità”, il merito dei nostri concittadini che da emigrati in terre straniere hanno saputo porsi in posizioni di prestigio in qualunque branca dello scibile umano.

Voglio ricordare - prosegue Marco Santi Guerrieri - che gli italiani che migrarono in Brasile nella seconda metà dell’ottocento ed anche dopo , certo non erano dei clandestini ma emigranti , ben consci del destino che gli aspettava in quelle terre. Erano uomini volenterosi e pronti a spaccarsi la schiene nelle miniere od ovunque ci fosse da prestare lavoro . Fra questi anche la famiglia di mia nonna che come le tante altre che emigrarono in Brasile, giunse sulle coste sudamericane senza una lira ma con il portafoglio pieno di speranze e tanta voglia di fare.

Sono molti i connazionali e i figli dei figli che lasciarono incisa nella storia del Brasile i loro nomi , così come oggi anche il Presidente Jair Bolsonaro. Benvenuto a Lucca caro Presidente" conclude Marco Santi Guerrieri.