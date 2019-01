Politica



Minniti (Lega): "Anche Lucca celebri il no hijab day"

giovedì, 31 gennaio 2019, 15:04

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sul “No Hijab Day”, la campagna che culmina domani 1 febbraio con la giornata mondiale contro l’hijab e tutti i veli imposti alle donne dalla religione islamica.

"Da uomo profondamente rispettoso dell’universo femminile - afferma il consigliere leghista -, ho sempre provato compassione per le donne musulmane che, anche nella nostra città, indossano l’hijab ovvero quel velo che mortifica la femminilità ed annulla l’identità di chi è costretto ad indossarlo.

Anche questa è una intollerabile forma di violenza contro le donne umiliate e costrette dagli uomini della propria famiglia ad andare in giro come fantasmi portando copricapi scomodi non per vezzo ma per imposizione come segno visibile della sottomissione e della privazione della libertà a cui sono soggette le donne in gran parte del mondo islamico.

Qualche anima pia della sinistra dirà che si tratta di una libera scelta come segno di forza e modestia ma la verità è che l’imposizione del velo è una vera e propria imposizione anche contro la volontà della donna altrimenti non si spiega come mai una giovane iraniana, di recente, sia stata arrestata per essersi tolto il copricapo per strada.

Mi auguro - prosegue Minniti -, che l’amministrazione Tambellini faccia sentire la sua flebile voce sul “No Hijab Day” ma sono convinto che dalle parti di Palazzo Orsetti non sarà udita nemmeno una parola.

Ai compagni del PD ed alla sinistra, la lotta per i diritti e la dignità delle donne nel mondo islamico interessa poco o nulla.

Molti ricorderanno che la grande scrittrice Oriana Fallaci, durante l’intervista all’ayatollah Khomeini, senza alcun timore si tolse il chador che era stata costretta ad indossare e mandò letteralmente al diavolo il leader spirituale fondatore della Repubblica teocratica.

La ex Presidenta (sic) Boldrini, Emma Bonino, Federica Mogherini, incontrando personalità religiose islamiche hanno indossato sorridenti e con orgoglio il loro chador.

Compagni della sinistra - conclude il consigliere comuncale - , imparate da Oriana Fallaci e non dalle finte femministe da salotto!".