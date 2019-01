Politica



Minniti (Lega): “Approvato il bilancio di previsione, ma è solo carta straccia”

mercoledì, 16 gennaio 2019, 09:13

Giovanni Minniti, capogruppo della Lega in consiglio comunale, non risparmia critiche al bilancio di previsione 2019/2021 del comune di Lucca.

"Nelle precedenti sessioni di bilancio - ricorda il consigliere leghista - sono stato estremamente critico nei confronti dei documenti contabili che venivano presentati in consiglio comunale per l’approvazione chiedendo anche agli stimati colleghi di maggioranza di votare secondo scienza e coscienza non approvando quei bilanci che presentavano evidenti anomalie contabili e strutturali che avevo puntualmente evidenziato nei miei interventi in aula. Non sono stato mai ascoltato poiché sindaco ed assessore al bilancio hanno sempre affermato che i conti erano in ordine e non era necessario adottare correttivi al fine di offrire una rappresentazione veritiera della gestione contabile dell’ente. Sono stato facile profeta poichè la Corte dei Conti con una pronuncia dello scorso 19 dicembre ha fatto le pulci ai rendiconti 2015 e 2016 evidenziando criticità e gravi irregolarità per le quali il comune dovrà adottare misure correttive entro il prossimo 18 febbraio. Disavanzi di amministrazione, errata determinazione del fondo pluriennale vincolato, insufficienti stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, artifizi contabili consistenti nell’impiego di fondi vincolati nella determinazione degli avanzi di amministrazione sussistenti solo sulla carta".

"Purtroppo - chiosa Minniti - le irregolarità nella composizione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità nonché il loro utilizzo improprio ai fini del raggiungimento dell’equilibrio contabile, rappresentano irregolarità non trascurabili che da un lato evidenziano prassi contabili non corrette mentre dall’altro minano alla radice i nuovi principi della contabilità armonizzata. Non a caso, la Corte dei Conti parla di situazioni patologiche che richiedono interventi immediati di risanamento al fine di ricondurre il bilancio dell’ente in condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria. Le parole utilizzate dai magistrati contabili devono far riflettere anche con riferimento al bilancio di previsione 2019/2021 ovvero con lo strumento di previsione di entrate e spese. Nella relazione dei revisori dei conti si fa uno scarno riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti laddove si afferma che “le osservazioni” dei magistrati contabili non producono effetti sul preventivo 2019/2021. Non condivido l’assunto dei revisori dei conti atteso che la Corte dei Conti con la predetta deliberazione non fa “osservazioni” ma obbliga il comune ad adottare misure correttive entro la data del 18 febbraio 2019. Sul punto appare del tutto evidente la preoccupazione dell’amministrazione comunale di minimizzare l’entità dei rilievi sostanziali mossi dalla magistratura contabile".



"Non è corretto - incalza Minniti - affermare che il preventivo 2019/2021 non è influenzato dalle situazioni patologiche denunciate dalla Corte dei Conti: il problema che grava come un macigno sul documento contabile appena approvato è rappresentato dalla effettività delle risorse utilizzate per garantire gli equilibri contabili unitamente all’effettività della copertura finanziaria delle spese previste. Dubito che vi siano garanzie al riguardo stante la previsione nel triennio di anticipazioni di tesoreria sintomo di sofferenze nella gestione di cassa e quindi della gestione finanziaria nel suo complesso. E’ stato un errore approvare il preventivo prima dell’adozione delle misure di risanamento imposte dalla Corte dei Conti. Infatti la situazione di avanzi di amministrazione meramente formali, non essendo sufficienti a ricostituire i fondi vincolati, hanno determinato negli anni 2015 e 2016 (è verosimile ritenere che la medesima situazione si verifichi anche per gli anni successivi) disavanzi di amministrazione per i quali dovrà essere trovata la copertura finanziaria".



"Ora - conclude -, nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è necessario determinare il risultato di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio precedente. Se negativo, il bilancio di previsione deve considerare la quota di disavanzo da ripianare. Di tali adempimenti, obbligatori per legge, non vi è traccia nel documento contabile approvato che è a tutti gli effetti un vuoto esercizio retorico che sarà sicuramente censurato dalla Corte dei Conti".