Politica



Minniti (Lega): "Il sindaco gioca al piccolo giureconsulto"

sabato, 12 gennaio 2019, 13:57

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti a proposito della 'gita' nella capitale del sindaco Alessandro Tambellini:

Qualcuno potrebbe chiedersi cosa ci fa il nome del sindaco di Lucca accostato a quello di autorevolissimi giuristi romani che ben possono essere considerati i padri del diritto che ancora oggi regola ed influenza i moderni ordinamenti giuridici. Ebbene - afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - da quando il sindaco ha manifestato l’intenzione di impugnare il decreto sicurezza dinanzi alla Corte Costituzionale lo immagino come un esperto giureconsulto alla presa con questioni incidentali, non manifesta infondatezza, rilevanza nel giudizio “a quo”. Il nostro giurista è andato anche a Roma (mi auguro non a spese del Comune) per incontrare i suoi colleghi sindaci e mettere a punto l’offensiva contro il decreto Salvini. E mentre sindaco ed assessore al sociale erano sulla via del ritorno, un cosiddetto “richiedente asilo” nigeriano è stato arrestato per aver aggredito una donna sua connazionale alla sortita di San Frediano.

Al sindaco - prosegue Minniti - vorrei chiedere se Parigi val bene una messa o per meglio dire se davvero pensa che sia giusto spendere soldi, tempo, impegno per contrastare il decreto Salvini e favorire indirettamente soggetti della stessa fatta di quello arrestato ieri che in assenza di regole potrebbero circolare ancora più indisturbati nelle nostre città. Il sindaco finge di non sapere che Lucca è una immensa tendopoli ostaggio di delinquenti, parcheggiatori abusivi, questuanti all’ingresso di bar e negozi. La priorità del sindaco deve essere quella di liberare la città da questi problemi e non di giocare al piccolo giureconsulto.