Politica



Minniti (Lega): "Tambellini e i cani di Pavlov"

mercoledì, 9 gennaio 2019, 19:12

"Ricordate i cani di Pavlov? E’ il riflesso condizionato ovvero la reazione prodotta dal cane ad uno stimolo condizionante. E’ più o meno la situazione che si verifica nel Pd quando si parla di immigrati il cui unico desiderio è villeggiare in Italia a spese dei contribuenti: appena li vedono parlano di accoglienza senza limiti e di buonismo dimenticando che non è possibile far entrare milioni di individui senza conseguenze deleterie sulla sicurezza delle nostre città". Parole del consigliere di opposizione della Lega Minniti.

"Immagino - afferma ironico il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - che il sindaco Tambellini sia totalmente immerso nello studio del diritto costituzionale per mettere a punto i motivi di impugnazione dell’art. 13 del decreto sicurezza per cui desidero informarlo che è di oggi la notizia dell’arresto di 15 tunisini che, a bordo di gommoni veloci e per la modica cifra di 2.500 euro, trasportavano in Sicilia criminali tunisini contigui ad ambienti jihadisti particolarmente pericolosi per la sicurezza in quanto pronti a commettere attentati sul territorio nazionale. Nei giorni scorsi anche al San Giorgio una risorsa maghrebina, invece di pensare a pagarci le pensioni, ha mandato in ospedale diversi agenti della polizia penitenziaria".

"Questi episodi di cronaca - prosegue Minniti - dovrebbero far riflettere su quanta stupidità, unita ad una buona dose di populismo, vi sia nelle affermazioni di quanti cercano di ostacolare le misure di sicurezza adottate dal ministro Salvini. Tolleranza, misericordia, umanità sono termini che non devono essere accostati all’illegalità insita nel fenomeno migratorio. L’Italia, conclude Minniti, non può accogliere milioni di individui che si accalcano alle sue porte e nemmeno a Lucca deve esserci spazio per questa follia. Abbiamo già visto cosa è successo al tendone delle Tagliate!".