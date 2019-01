Politica



Minniti (Lega): “Tambellini pensi ai posti letto mancanti e non al Decreto Salvini”

venerdì, 4 gennaio 2019, 13:06

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene per criticare ancora una volta il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, stavolta in merito alle dichiarazioni sul recente Decreto Sicurezza.



"Il sindaco Tambellini - esordisce - non smette mai di stupire: a fine anno fa saltare il consiglio comunale chiesto dalle opposizioni per discutere sulla carenza di posti letto al San Luca mentre all’inizio del nuovo anno si scopre giudice della Consulta e bolla di incostituzionalità l’art. 13 del decreto sicurezza nella parte in cui prevede che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non sia sufficiente per iscriversi all’anagrafe e quindi avere la residenza, l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o ai centri per l’impiego".

"Il sindaco - afferma Minniti, è il perfetto prototipo delle élite di sinistra che si disinteressano dei disservizi ai danni dei cittadini ma sono pronti a violare la legge per difendere gli interessi di migranti economici venuti in Italia anche per godere delle prestazioni sanitarie e assistenziali che agli italiani sono fornite con il contagocce e dietro pagamento di esosi ticket che vanno ad aggiungersi ad una tassazione insostenibile. Sindaci come Nardella, Orlando, De Magistris, Tambellini dovrebbero sapere che i comuni sono obbligati ad uniformarsi alle leggi e il decreto sicurezza deve essere applicato poiché la pubblica amministrazione non può sollevare questioni di legittimità costituzionale spendendo i soldi dei contribuenti per fare stucchevole demagogia specie in una materia, come quella disciplinata dall’art. 13, nella quale agli enti locali non è lasciata alcuna discrezionalità. Il sindaco Tambellini ha affermato che è sua intenzione garantire i diritti inalienabili dei cosiddetti richiedenti asilo".

"Io credo - conclude Minniti - che Tambellini dovrebbe prima di tutto garantire il diritto inalienabile dei cittadini lucchesi di disporre di un adeguato numero di posti letto al San Luca anziché fare propaganda come i suoi colleghi sindaci snob di sinistra".