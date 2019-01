Nuovo segretario nazionale Pd: a Lucca vince Maurizio Martina

Altri articoli in Politica

giovedì, 24 gennaio 2019, 15:44

Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, scrive una lettera aperta ai tifosi della Lucchese, agli sportivi e agli imprenditori locali

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:44

Per Lucca e i suoi paesi torna ad intervenire in merito al recupero del Mercato del Carmine dopo la proposta lanciata nel lontano 2007

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:42

"Meglio tardi che mai il dibattito sul futuro dell'ex Campo Balilla, ma le idee mi sembrano tante e confuse". Lo afferma l'ex candidato sindaco delle liste civiche e del centrodestra, Remo Santini

mercoledì, 23 gennaio 2019, 20:35

Patto di confine fra Lucca e Camaiore: i cittadini di Piazzano e Fibbialla rispondono positivamente all'invito delle due amministrazioni. Ieri si sono svolte le assemblee nelle due frazioni. Ora avanti con i Patti Lucca-Pescaglia e Lucca-Capannori

mercoledì, 23 gennaio 2019, 20:28

L'assessore alla cultura Stefano Ragghianti interviene nel dibattito sull'utilizzo degli spalti e, in particolare, dell'area ex Balilla, per eventi di grande richiamo, ribadendo l'importanza per Comics e Summer Festival dell'attuale location

mercoledì, 23 gennaio 2019, 17:15

Dopo la notizia del bando deserto per la concessione del mercato del Carmine, interviene anche CasaPound: "Il Carmine è stata un'operazione principalmente elettorale"