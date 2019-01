Politica



Opposizione, Bindocci sempre più solo e, per di più, male accompagnato

mercoledì, 9 gennaio 2019, 19:26

"È evidente che oramai l'opposizione a Lucca non esiste più. Il voto unanime (mancavano per il vero Santini e Barsanti) sulla modifica dello Statuto con tanto di congratulazioni reciproche e la recente opposizione soft di alcune forze di minoranza ci fa riflettere sul fatto che a Lucca l'opposizione in consiglio comunale non c'è più". Lo afferma senza esitazioni Massimiliano Bindocci, consigliere grillino.

"Se la Buonriposi - incalza Bindocci - con il suo ruolo istituzionale era sicuramente una voce "sui generis", la poca grinta recente del centro destra sopratutto in consiglio comunale ed un mordente relativo di alcuni esponenti civici sono stati una sorpresa. Tutto questo mentre in consiglio comunale il clima è diventato più cattivo con querele, espulsioni dall'aula, assenze pilotate ai consigli comunali straordinari e con le evidenti difficoltà della giunta di Tambellini, i grossi disservizi, i grossi limiti di trasparenza che abbiamo segnalato, la viabilità, i dati allarmanti su sicurezza, l'inquinamento dell'aria, i problemi nelle partecipate, gli evidenti contrasti con Capannori (altro che patti di confine!), e poi i clamorosi fallimenti sullo sport, sul calcio, la gestione dei locali del Comune dove c'era il Paladini-Civitali, la questione dell'ex Campo di Marte, della Manifattura, insomma problemi ovunque".

"Purtroppo - rileva amareggiato Bindocci - nel consiglio comunale nel merito dei problemi avvertiamo come M5S una sempre più forte solitudine, mentre in città il malcontento aumenta. In questo contesto la maggioranza rischia di sentirsi rafforzata in questo clima di regime e vota senza mai argomentare ogni proposta della giunta e tutto questo se da un lato ci dispiace dall'altro però nessuno si illuda non ci scoraggia, ma ci deve indurre ad una strategia di opposizione che coinvolga sempre più la città, con iniziative, raccolte di firme, e partecipazione. Ieri sera sono venuti diversi attivisti del M5S al consiglio comunale proprio per ribadire la vicinanza di tutto il Movimento 5 Stelle di Lucca al consigliere comunale. La lotta per una Lucca più onesta, trasparente, sana, giusta e libera non si ferma e con i nostri banchetti , nelle nostre riunioni, nelle iniziative dei portavoce andiamo avanti convinti che anche Lucca deve cambiare e molto".