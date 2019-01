Politica



Parte da Itinera l'analisi delle attività delle partecipate

giovedì, 17 gennaio 2019, 16:54

di eliseo biancalana

Politiche del personale, affidamenti sotto soglia e consulenze. Sono alcuni dei temi affrontati oggi in commissione consiliare partecipate. La commissione, presieduta da Claudio Cantini (Lucca Civica), ha iniziato ad ascoltare gli amministratori delegati delle società controllate dal comune di Lucca per esaminare le attività delle partecipate. L'iniziativa fa seguito a un ordine del giorno che fu approvato il 27 novembre dal consiglio comunale.

Oggi si è svolta l'audizione dell'ex amministratrice delegata di Itinera, Laura Celli, che ha concluso il proprio mandato il 31 dicembre 2018. Dal primo gennaio Itinera è stata infatti incorporata in Metro. Celli ha spiegato che nel 2018 Itinera ha lavorato soprattutto per preparare la fusione con Metro. "È andato tutto come doveva andare" ha detto a riguardo. L'ex ad ha ricordato di essere entrata in carica ad agosto 2012. "In questi anni credo che la società abbia dato un bell'impulso all'attività turistica" ha sostenuto. Inoltre, Celli ha ricordato che sotto la sua gestione sono stati sistemati i vecchi contenziosi ereditati dal passato.

Per quanto riguarda il personale, per Itinera hanno lavorato 6 dipendenti, che sono tutti passati sotto Metro, senza penalizzazioni ma cambiando il contratto nazionale di riferimento (da quello del commercio a quello dei parcheggi). Dal 2016 alla fine del 2018 ci sono stati solo 4 stage attivati con garanzia giovani (con rimborso), più altri curriculari. Saltuario il ricorso al lavoro interinale. Sulle procedure sotto soglia e sulle consulenze saranno forniti in un successivo momento alla commissione gli atti specifici, come chiesto dal consigliere Massimiliano Bindocci (M5S).

Erano presenti in commissione anche il vicesindaco Giovanni Lemucchi e l'amministratore delegato di Metro Luca Cesaretti.