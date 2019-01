Politica



Partiti e Liste civiche di centro destra: "Bindocci si vergogni e si rassegni, siamo noi la vera opposizione”

giovedì, 10 gennaio 2019, 14:03

Parlano i consiglieri di opposizione di centro destra Buchignani Nicola ( Fratelli D’Italia), Marco Martinelli e Simona Testaferrata ( Forza Italia) e Giovanni Minniti (Lega Nord) , Enrico Torrini – Cristina Consani – Alessandro Di Vito e Remo Santini (SìAmo Lucca), e Serena Borselli (Lucca In Movimento) in merito all'articolo apparso sui quotidiani locali del consigliere Bindocci del Movimento 5 Stelle, dove il quale sostiene che in consiglio comunale non esista più una opposizione tranne la sua. I sudetti consiglieri non solo sostengono con decisione che l’opposizione in Consiglio Comunale c’è ed Esiste, ma tengono a precisare che "l’opposizione fatta in questi mesi dal consigliere Bindocci del Movimento 5 Stelle fatta di insulti, parolacce ed epiteti lanciate contro i colleghi amministratori e consiglieri tutti e la poca concretezza nell’elaborazione di atti riguardanti i veri problemi della Città non rientra nei nostri canoni nel fare politica - puntualizzano -. Riteniamo che una opposizione fatta in modo serio ed incisivo debba essere svolta in modo diverso, come Coalizione stiamo portando avanti e con decisione le linee guida del nostro programma elettorale, che ritenevamo e tuttoìoga riteniamo ottimo, siamo sempre in prima linea sui problemi della Città, abbiamo prodotto in questo anno e mezzo atti deliberatori documentati sempre nell’ottica di migliorare ed andare incontro alle esigenze della Città - proseguono -. Bindocci ha lo stesso atteggiamento arrogante della maggioranza di centrosinistra che governa il Comune.

Infine - concludono - consigliamo al collega del Movimento 5 stelle che si renda Conto che sta ricoprendo un ruolo istituzionale, e come rappresentante delle istituzioni locali votato dai cittadini, debba avere un comportamento in linea con il proprio ruolo, sempre nel rispetto nei confronti delle Istituzioni Tutte, cosa che in questo anno e mezzo forse gli è sfuggita".