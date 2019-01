Politica



Patto di confine fra Lucca e Camaiore: i cittadini di Piazzano e Fibbialla rispondono positivamente

mercoledì, 23 gennaio 2019, 20:35

I cittadini di Piazzano e Fibbialla hanno risposto positivamente all'invito delle amministrazioni di Lucca e Camaiore e ieri hanno preso parte ai due incontri pubblici, uno per frazione, nel corso dei quali è stato presentato il Patto di confine che i due Comuni andranno a sottoscrivere per dare corpo a una più stretta collaborazione in tema di viabilità, servizi, sicurezza, trasporto pubblico, protezione civile di queste frazioni periferiche che sono collocate, appunto, sul confine dei due territori comunali.

"Sono state due assemblee importanti – dichiara l'assessore ai patti di confine Gabriele Bove – che ci hanno permesso di illustrare concretamente che cosa intendiamo fare per migliorare la qualità della vita dei cittadini che abitano a Fibbialla e Piazzano. Si tratta per i due Comuni di sperimentare soluzioni nuove e condivise per rispondere in maniera più efficace e incisiva alle problematiche che caratterizzano i paesi collocati nell'area di confine fra i due territori".



Il Patto di confine che è stato presentato ieri nelle due assemblee prevede già tutta una serie di impegni reciproci per il diritto allo studio, con i due Comuni che faciliteranno l'accesso ai servizi educativi, estendendo ognuno le proprie tariffe ai bambini e ai ragazzi iscritti nelle scuole dell'altro Comune; per il trasporto pubblico, con l'ottimizzazione delle percorrenze attraverso il collegamento della zona collinare alla rete di mobilità già esistente; in tema di mobilità, per mantenere efficiente la rete stradale di collegamento delle frazioni collinari di confine e per sviluppare percorsi di mobilità lenta legati alla via Francigena; in tema di presidio del territorio.



Alle due assemblee erano presenti, oltre all'assessore Gabriele Bove, i consiglieri Jacopo Massagli e Robeto Guidotti per il Comune di Lucca, il consigliere comunale Iacopo Menchetti per il Comune di Camaiore.



Dopo il confronto con i cittadini, che hanno rappresentato agli amministratori quelli che dal loro punto di vista sono i temi più importanti su cui lavorare (viabilità, sentieristica, servizi), l'assessore e i consiglieri comunali hanno consegnato ai presenti una copia del Patto di confine, in modo da recepire, nero su bianco, le richieste delle due frazioni di Fibbiallla e Piazzano e poi procedere alla firma del documento.



Nei prossimi mesi i Patti di confine verranno portati all'attenzione anche dei cittadini che vivono nei paesi di confine fra il territorio comunale di Lucca e Pescaglia da una parte e Lucca e Capannori dall'altra.