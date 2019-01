Politica



Pista ciclabile di Antraccoli, Barsanti: "Il mio video-denuncia fa scattare l'ultimatum per la ripresa dei lavori"

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:12

"È stato necessario un video-denuncia del consigliere di CasaPound per portare, finalmente, i comuni di Lucca e Capannori ad un accordo per ripristinare il cantiere di costruzione della pista ciclabile in via Paladini, abbandonato ormai da mesi e più volte sollecitato, senza successo, da consiglieri lucchesi di maggioranza" si legge nella nota di CasaPound.

"Sono contento di aver contribuito a svegliare il Comune di Capannori - dichiara Fabio Barsanti in una nota - dal suo imbarazzante silenzio sull'abbandono di un cantiere lungo quanto tutta via Paladini. I solleciti provenienti da consiglieri della maggioranza di Tambellini non avevano sortito alcun effetto; portare, invece, virtualmente i cittadini lucchesi a percorrere, attraverso il mio video, una via finita nel totale abbandono, ha probabilmente messo in imbarazzo il sindaco Menesini, il quale non solo ha sponsorizzato moltissimo questa opera di cui è responsabile, ma è ormai entrato palesemente in piena campagna mediatica ed elettorale."

"Una campagna che lo ha portato, per esigenze di contingenza elettorale - continua Barsanti - a tralasciare un'opera situata in territorio lucchese, ma della quale è appunto responsabile l'Amministrazione comunale di Capannori. Il cantiere, come si evince bene dal video che trovate sulla mia pagina Facebook ufficiale, è abbandonato a se stesso da molti mesi, con evidenti rischi e pericoli per i cittadini che transitano da via Paladini".

"Un cantiere nato male - conclude la nota del consigliere lucchese - con scarsa comunicazione e senza il consenso di buona parte degli abitanti di via Paladini, che un bel giorno si sono trovati le ruspe sulla strada e che si troveranno una lunga via a senso unico, con molti meno parcheggi e una pista ciclabile realizzata in modo difforme dal progetto iniziale, con sali-scendi scomodi e un cordolo che potrà essere pericoloso. Una pagina non proprio bella per un'amministrazione come quella di Menesini che, non a caso, ha cercato, finché ha potuto, di tenere nascosto l'abbandono di un'opera che, in quel tratto, non riguarda i cittadini di Capannori".