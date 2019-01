Politica



Recaldin (Lega): "Degrado e disagi, Sinistra incapace di garantire ordine e pulizia"

giovedì, 10 gennaio 2019, 13:02

Andrea Recaldin, commissario Lega della provincia di Lucca, denuncia lo stato di degrado del cimitero di S.Anna attaccando l'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Tambellini.

"Lo stato di degrado del cimitero di S.Anna - esordisce - non ci meraviglia e purtroppo è soltanto una delle incresciose situazioni di abbandono che ormai sono il biglietto da visita non della città, ma dell'amministrazione Tambellini".



"Spesso - incalza - i cittadini si rassegnano al proprio destino, credendo di non poter fare niente contro questa deriva, contro questo modo - sbagliato - di fare politica cui ci ha abituati il PD. La Lega dimostra però ovunque governi, che sono possibili altre scelte. D'altra parte anche i disagi causati dal vicino campo Rom di Via della Scogliera sarebbero evitabili se solo questa giunta volesse prendere provvedimenti. Siamo sinceri, non ce lo aspettiamo".



"Abbiamo ancora negli occhi infatti - conclude -, le immagini di Tambellini che appena diventati ufficiali i risultati del ballottaggio, probabilmente ansioso di far sentire la sua vicinanza politica a Enrico Rossi, varcò la soglia di Palazzo Orsetti accompagnato proprio dalla bandiera dei ROM, che rivendicarono in quella sede il merito della vittoria del sindaco. Un bello smacco per la gente di Lucca".