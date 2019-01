Politica



Recaldin (Lega): "La sinistra sta implodendo su se stessa"

martedì, 29 gennaio 2019, 14:46

"Ad Altopascio la scorsa settimana e ieri in Provincia è andato in scena lo psicodramma della sinistra lucchese. Senza più progetti, consenso e maggioranza, ormai appare chiaro a chiunque come il tempo per la sinistra sia terminato anche a Lucca". Commenta con queste parole il Commissario provinciale della Lega, Andrea Recaldin, gli ultimi fatti politici nella provincia lucchese,da Altopascio, appunto, al Consiglio Provinciale di ieri. "Non sfugge a nessuno come in quello che fu il Partito Democratico locale sia in atto il redde rationem, con imboscate, agguati, colpi di spugna,dimissioni e maggioranze che saltano. Ad Altopascio i nostri consiglieri comunali Fagni e Marconi hanno assistito ad una tragedia, con un consiglio dove il capogruppo Remaschi non si è presentato (insieme ad altri tre consiglieri di maggioranza) e dove il presidente della Commissione Urbanistica, il giorno dopo un accertamento, ha dato le dimissioni" afferma Recaldin.

"Questa maggioranza - dichiara il consigliere provinciale Simonini Simone - non ha dimostrato serietà e rispetto per questo ente, già più volte ci siamo trovati a garantire il numero legale solo per responsabilità verso i cittadini".

"Quanto successo ad Altopascio denota una spaccatura insanabile nella maggioranza al primo provvedimento vero, che arriva dopo due anni e mezzo di nulla assoluto da parte della maggioranza D'Ambrosio.E' così che si governa?"- ribadiscono i consiglieri comunali Fagni e Marconi.

"I cittadini di Altopascio e Capannori meritano di meglio, e noi della Lega abbiamo le idee chiarissime su cosa fare a Maggio. E' stata liberata Pisa, è stata liberata Massa: ora tocca alla provincia di Lucca" - conclude Recaldin.