Politica



“Sia realizzato un grande parcheggio nell’area della Manifattura e in Piazzale Risorgimento”

sabato, 5 gennaio 2019, 18:49

“Sia realizzato un grande parcheggio nell’area della Manifattura e in Piazzale Risorgimento”. Lo richiedono i consiglieri Marco Martinelli Simona Testaferrata Nicola Buchignani e Giovanni Minniti che intervengono sulla situazione relativa all’accessibilità al centro storico e sulla necessità di ampliare i posti macchina a disposizione dei residenti del centro storico.

"Chiediamo pertanto al sindaco – aggiungono i consiglieri - di procedere con determinazione nella direzione di quanto già inserito negli atti di indirizzo approvati in questi anni dal consiglio comunale in merito alla realizzazione di un parcheggio( con un numero di posti da riservare ai residenti del centro storico ) nell'area dell’ex manifattura Tabacchi e in Piazzale Risorgimento nell'ottica di un centro vissuto e goduto dai residenti, ma anche attrattiva inclusiva per tutti gli altri cittadini lucchesi e non".

“Migliorare l’accessibilità al centro storico - concludono i consiglieri di opposizione - e restituire alla piena fruizione, della cittadinanza e dei visitatori, piazze attualmente occupate dalle macchine devono essere le priorità per guardare al futuro con una prospettiva di crescita per il nostro gioiello di città”.