Simonini interroga la provincia su Marconi di Viareggio e Paladini di Lucca

mercoledì, 9 gennaio 2019, 09:40

Il consigliere provinciale Simone Simonini ha presentato in provincia un'interrogazione inerente la situazione del Marconi di Viareggio e dei moduli prefabbricati dell'istituto Paladini di Lucca.

"Inizialmente - dichiara Simonini - la richiesta era nata come mozione, ma visto il ritardo di discussione in Consiglio ed il lavoro fatto in commissione edilizia scolastica, con la risoluzione di alcune problematiche richieste, ho preferito trasformare la mozione in interrogazione. La richiesta chiedeva lo stato di salute della struttura del Marconi di Viareggio, visto le problematiche emerse quali cadute di intonaci e pannelli dal soffitto, evidenziando inoltre la situazione delle rotture di tubi dell'acqua che hanno comportato anche la sospensione delle lezioni. Inoltre si chiedeva risoluzione sulle problematiche riscontrate ai moduli prefabbricati dell'istituto Paladini di Lucca, dove in questi mesi si erano registrate infiltrazioni di acqua e insetti, con alcune defezioni legate al riscaldamento".

"L'ente provinciale - rassicura - Simonini sulle richieste in oggetto, chiarendo che all’istituto Marconi non risultano pericoli strutturali ma piccole criticità legate a determinate situazioni, e che con il nuovo anno alcune classi sarebbero state trasferite. Mentre per l’istituto Paladini Di Lucca le problematiche segnalate risultavano accertate e risolte. Inoltre si stava valutando se munire i moduli prefabbricati di un ulteriore copertura dalla doppia funzione; per attutire il rumore delle piogge, e per isolare e scongiurare eventuali nuove infiltrazioni".