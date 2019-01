Politica



Sinistra con: "Le posizioni di Bolsonaro non sono conciliabili con la cultura della Città"

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:25

"Sono a favore della tortura e anche il popolo lo è". "Durante la dittatura militare non si è ucciso abbastanza". "Non assumerei donne e uomini con lo stesso stipendio". "Quando ho fatto il mio quinto figlio non ero molto informa, infatti è nato femmina". "Lei, signora, non merita nemmeno di essere stuprata!". "Dobbiamo smetterla con questa lagna del femminicidio". "Preferisco che mio figlio muoia, piuttosto che diventi omosessuale". Sono solo alcune delle frasi-choc che il neo-presidente del Brasile, Bolsonaro, ha pronunciato pubblicamente, nel suo Paese. Bene ha fatto, quindi, il sindaco Tambellini a sottolineare la profonda distanza tra la Città di Lucca e le idee del presidente. Una diversità che, queste frasi pubbliche dimostrano, non è certo ideologica o preconcetta: ma che è importante affermare con forza, affinché i normali doveri istituzionali di ospitalità non siano scambiati, neppure lontanamente, per una vicinanza a posizioni che non sono conciliabili con la nostra cultura; che, da sempre, è invece caratterizzata da rispetto, democrazia, accoglienza e pace".

Così Enrico Cecchetti e Daniele Bianucci, rispettivamente coordinatore dell'associazione "Sinistra con" e capogruppo di "Sinistra con Tambellini", sulla vicenda del possibile arrivo a Lucca del presidente brasiliano Bolsonaro.

"Il nostro auspicio è che, il dibattito sul possibile arrivo di Bolsonaro a Lucca, non si trasformi in una contrapposizione di tifoserie, tra destra e sinistra – evidenziano Cecchetti e Bianucci – I valori fondamentali quali la democrazia, il rispetto delle donne, la condanna dell'omofobia e di ogni forma di violenza, appartengono infatti all'intera Città, nessuno escluso. Riaffermare questi principi, anche di fronte alle posizioni del presidente brasiliano, è un dovere, che il sindaco Tambellini ha giustamente voluto onorare: e a cui crediamo, nessuno si debba sottrarre".