Politica



Ancora acque agitate alla Lucca Holding Servizi

giovedì, 14 febbraio 2019, 13:10

Il 13 febbraio i dipendenti di Lucca Holding Servizi si sono riuniti in assemblea per discutere sugli interrogativi suscitati dal nuovo assetto aziendale, ormai conclusosi il 1 gennaio con l'incorporazione del Settore Energia proveniente da Gesam Spa.



A darne notizia è il funzionario della Fisascat Cisl Simone Pialli: "Grave è il ritardo - dichiara il sindacalista - nella presentazione da parte dell'azienda del Piano Aziendale di Fattibilità relativo alle recenti operazioni di acquisizione e fusione di cui è stata oggetto Lucca Holding Servizi. I dipendenti hanno tutto il diritto di conoscere la sostenibilità della riorganizzazione che li ha coinvolti, poiché ne va del proprio posto di lavoro, come hanno tristemente dimostrato le vicende di alcune aziende municipalizzate di comuni limitrofi".



"Il Piano doveva essere reso pubblico a ottobre scorso - sottolinea Pialli -, ma ad oggi non se ne ha ancora notizia. Inoltre, nonostante il contratto integrativo siglato il 5 ottobre 2018 prevedesse una serie di incontri al fine di stabilire i parametri per l'attribuzione di un eventuale Premio di Produzione, le trattative non sono ancora iniziate. L'azienda ha più volte posticipato la data prevista per l'incontro con le Rappresentanze Sindacali, fino ad annullare l'ultima dell'8 Febbraio, subordinando detto incontro ai risultati di un'Assemblea indetta da Lucca HoldingSpa per il giorno 25, occasione in cui dovrebbero essere trattate anche queste tematiche".



"I lavoratori, che a seguito delle varie fusioni sono arrivati ad essere 38 unità, hanno pertanto proclamano quindi lo stato di agitazione sindacale - annuncia il referente Fisascat -. Questo con lo scopo di chiedere un incontro urgente con i vertici dell'azienda per avere, finalmente,risposte concrete e poter presentare le proprie richieste prima che siano prese decisioni unilaterali".