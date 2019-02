Politica



Barsanti accusa "Il Tirreno" di censura

lunedì, 18 febbraio 2019, 15:40

E' in corso in questi giorni una polemica tra CasaPound Lucca di Fabio Barsanti e il quotidiano livornese Il Tirreno: ci limitiamo a pubblicare per dovere di cronaca:

Abbiamo letto "Il punto" del 17.2.2019, articolo - non firmato - dove Il Tirreno risponde alle accuse mosse da CasaPound di essere venuti meno al "dovere di informare" insito nella funzione e nella deontologia del giornalismo. Suddetto articolo contraddice quanto detto a voce dal caporedattore e furbescamente non risponde alla critica principale - e più grave in termini di dovere di informazione - riguardante l'aver silenziato il più grave fatto di violenza politica degli ultimi anni a Lucca: cioè il lancio di una bomba molotov contro la nostra sede e le successive minacce dell'attentatore.

Segnatamente Il Tirreno non ha riportato la notizia dell'attacco incendiario subito dalla sede di CasaPound l'anno scorso; ha riportato la notizia del rinvio a giudizio dell'autore Mauro Rossetti Busa senza però citare né CasaPound né che i fatti di terrorismo per cui veniva rinviato a giudizio riguardassero CasaPound; non ha riportato la notizia delle gravi minacce contro di noi e i nostri avvocati prima in tribunale e successivamente via lettera; non ha riportato la notizia della mozione unanime di solidarietà espressa dal Consiglio comunale di Lucca il 12.2.2019.

Una pagina di violenza avvenuta nella nostra città di cui hanno parlato i media sia locali che nazionali. Una pagina totalmente silenziata da Il Tirreno che ora sappiamo aver volontariamente 'bucato' la notizia per pregiudizio ideologico, nonostante si sia definito "contro la violenza". Paradossi e contraddizioni di chi risponde a logiche di fazione piuttosto che al dovere di informare.