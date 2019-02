Politica



Barsanti (CasaPound) replica a Potere al Popolo: "Attendo condanna della bomba e delle minacce contro CasaPound"

martedì, 19 febbraio 2019, 15:16

"Sono costretto mio malgrado ad abbassarmi al livello di Potere al Popolo per rispondere alle loro patetiche accuse. In particolare sono anni che i derelitti dell'estrema sinistra lucchese cercano di accostarmi a Gianluca Casseri, in modo ulteriore e diverso rispetto alle quattro foto in cui - dieci anni fa - ci siamo trovati insieme a degli eventi. Quattro foto di gruppo che i sinistri derelitti continuano a postare in giro, nella speranza di infangarmi o di indicarmi come bersaglio a qualcuno. Su quest'ultimo punto forse ci sono riusciti, vista la bomba tirata contro la sede di CasaPound a Lucca l'anno scorso e verso la quale Potere al Popolo non ha espresso alcuna condanna".

"Sono costretto quindi a difendere il mio nome davanti alle iene di turno - continua Barsanti - che continuano a strumentalizzare la morte di due innocenti per bassissimi fini politici. All'epoca dei fatti Potere al Popolo non era ancora nata come ennesima ed effimera sigla della galassia antifascista, e forse per questo non sa - o non vuole sapere - che il sottoscritto in qualità di coordinatore regionale del movimento condannò subito e senza esitazioni il gesto di Casseri. Così fece tutta CasaPound, anche in programmi televisivi nazionali. Si tratta di documenti facilmente reperibili, anche per dei minus habentes".

"Se ciò non bastasse, la minuziosa e ovvia inchiesta della magistratura a seguito di quei drammatici fatti, non ha minimamente coinvolto né CasaPound né alcun suo appartenente. A riprova che Casseri abbia agito da solo, sotto l'effetto dei suoi certificati disturbi mentali. Così ha tolto la vita a due persone, così si è poi ucciso. Una storia incredibile e terribile, il gesto di un pazzo di cui nessuno a parte lui è stato chiamato a rispondere. Quindi la mia posizione, così come quella di CasaPound, è chiarissima e i dubbi di sorta restano solo nella spazzatura antifascista che vorrebbe intorbidire delle acque trasparenti. Così come il libruncolo sensazionalista che presentano nella sede di Verciano, in un paese che ha raccolto centinaia di firme contro la loro presenza. Io invece rappresento migliaia di lucchesi che alle balle della sinistra non credono più da tempo".

"A questo punto chiedo io a Potere al Popolo di condannare l'attentato e le minacce perpetrate dal terrorista Rossetti Busa contro CasaPound e i propri avvocati. Chiedo anche che chiariscano i loro rapporti con Rossetti Busa, in quanto appartenenti alla stessa galassia antifascista. Chiedo infine a Potere al Popolo di chiarire le proprie posizioni sulla pedofilia, alla luce delle immagini postate sulla loro pagina nazionale e che tanto scalpore hanno destato. Anche questo è un punto ancora poco chiaro".