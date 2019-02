Politica



Bindocci: "Il consiglio comunale di stasera un nostro cavallo di battaglia"

martedì, 5 febbraio 2019, 19:33

Il consiglio comunale 'aperto' anche agli interventi esterni si è riunito questa sera a Palazzo Santini per affrontare il tema della sanità pubblica a Lucca e Bindocci, dei 5Stelle, ne rivendica la paternità:

Il consiglio comunale di stasera mostra con tutta evidenza che la linea del Movimento 5 Stelle su Lucca è stata l'unica che ha manifestato coerenza e leale sostegno a tutte le battaglie per una sanità pubblica e forte a Lucca. Dopo i primi interventi è evidente che tutte le tematiche poste negli interventi esterni sono state nostre battaglie, noi come M5S abbiamo chiesto con proposta formale di fare la consulta della sanità che la maggioranza ha annacquato in commissione, consulta che gli interventi (sindacati, medici e infermieri) esterni hanno ribadito essere importante perché c'e la necessità di un luogo di confronto continuo dei vari portatori di interessi.

Sempre e solo noi sul DAEE, ricordo che fummo noi come M5S che abbiamo proposto la mozione poi votata all'unanimità su una mappatura ed un potenziamento del DAEE, ma la mozione votata è stata solo parzialmente applicata dalla amministrazione, con scuse varie. Praticamente solo noi - non eravamo presenti - abbiamo contestato assieme a parte dell'opposizione la riduzione di democrazia che questo consiglio farsa ha realizzato impedendo alcuni interventi e nascendo dopo un consiglio negato da una maggioranza che non si è presentata al Consiglio Straordinario chiesto dalle opposizioni.

Solo noi insieme al consigliere Barsanti abbiamo sostenuto il diritto di un dipendente di lamentarsi delle lunghissime liste di attesa (gli avevano fatto una contestazione disciplinare!!!)Inoltre solo noi proponiamo (e vedremo le soluzioni) la necessità che il Comune acquisti l'area dell'ex ospedale per salvare la destinazione socio sanitario del Campo di Marte.

Proposta che è forse l'ultima spiaggia per evitare speculazioni.Stupisce la relazione del sindaco che ben individua i limiti dell'attuale San Luca dimenticando però che fino ad ora non ha quasi detto niente ed anzi ha avuto un atteggiamento complice con chi su Lucca si sta adoperando sistematicamente per smantellare la sanità pubblica e per risparmiare un po' e per regalare al privato un business enorme. Ma fino ad ore dove era?Speriamo sia solo incapacità, ma il silenzio del Pd e della maggioranza, ed escluso alcuni il poco interesse dell'opposizione rendono - documenti alla mano - evidente il ruolo unico su questa battaglia del M5S di Lucca, unica forza politica con coerenza in campo per una sanità pubblica, efficiente su Lucca.