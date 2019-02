Politica



Borselli: "Nuova aggressione in città, preoccupati per i nostri figli. Fate qualcosa"

venerdì, 22 febbraio 2019, 17:23

"Intervengo sul brutto episodio di cronaca accaduto in Piazza Napoleone, dove un ragazzo quindicenne è stato pestato da un gruppo di nordafricani - commenta Serena Borselli capogruppo Lucca in Movimento - Da cittadina, consigliera comunale ma soprattutto da mamma di due figli, di cui uno in età adolescenziale, sono preoccupata e molto inquieta. Piazza Napoleone, nel cuore della nostra città, luogo di ritrovo per eccellenza di ragazzi e ragazze. Il giovane stava facendo un giro con amici, come fanno tutti i suoi coetanei, se non fosse che, un gruppo di nordafricani lo aggredisse brutalmente, rompendogli addirittura una gamba. Per cosa? Uno sguardo".

"Eh sì, uno guardo. Senza nessun motivo quindi, picchiare per gioco, per noia, picchiare all'improvviso, fare del male ai passanti senza alcuna ragione - prosegue Borselli - Oltre alle lesioni fisiche, i nostri ragazzi rischiano di subire traumi psicologici. In consiglio comunale straordinario sulla sicurezza, richiesto dall'opposizione,alle nostre parole di preoccupazione, l'assessora Del Chiaro esclamò dicendo che Lucca è un'isola felice. Cara assessora, qui c'è poco da esser sereni, Lucca non è più una città sicura, negli ultimi anni abbiamo toccato il fondo, una città abbandonata a se stessa e cittadini per niente tutelati. Il Comune deve investire sulla sicurezza, altro che nascondere la testa nella sabbia o far finta di non vedere".

"Lucca non deve essere meta di scorribande di alcun tipo, nazionalità o colore della pelle. Mi ricordo quando da piccoli ci veniva detto di non prendere le caramelle dagli sconosciuti, adesso con molta angoscia, quante raccomandazioni dobbiamo fare ai nostri ragazzi prima che escano di casa? Chiedo al sindaco Tambellini ed alla giunta di prendere provvedimenti seri, non a parole ma a fatti, affinché noi genitori possiamo salutare serenamente i nostri figli, quando escono, dicendo loro semplicemente: divertitevi!" conclude.