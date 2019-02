Politica



CasaPound: "Raccolta alimentare ha raggiunto 50 famiglie. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei lucchesi"

sabato, 16 febbraio 2019, 11:51

CasaPound Italia ricorda a tutti gli interessati che la Raccolta Alimentare a sostegno delle famiglie italiane in difficoltà economica prosegue come ogni mese. "Il numero delle famiglie sostenute è salito a 50 scrive CasaPound - un numero importante che viene aiutato grazie a uno sforzo volontario. Per questo c'è bisogno di un ulteriore supporto da parte dei lucchesi, per i lucchesi in difficoltà". "Il servizio della Raccolta Alimentare – prosegue la nota – si struttura in due momenti: la raccolta e la distribuzione. La prima si svolge durante il mese e vede tutti coloro che intendono donare qualcosa portare una piccola spesa presso la nostra sede. La distribuzione avviene invece il 20 di ogni mese e alle famiglie che ne hanno fatto richiesta viene consegnato un pacco con i generi alimentari.



"Si raccoglie qualsiasi prodotto alimentare a lunga conservazione presso le sedi di Lucca e di Marlia. Contattandoci via mail casapoundlucca@yahoo.it o casapoundpianadilucca@yahoo.it o a via telefono al numero 331 9309335 è comunque possibile concordare gli orari di consegna".