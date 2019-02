Politica



CasaPound ringrazia il consiglio comunale per la solidarietà espressa

mercoledì, 13 febbraio 2019, 10:34

CasaPound Italia ringrazia il consiglio comunale di Lucca per la solidarietà espressa al movimento, vittima prima di un attentato incendiario e poi di una lettera minatoria. Il 1 febbraio del 2018 Mauro Rossetti Busa provò a colpire la nostra sede con una bomba molotov, tentativo fortunatamente non riuscito. Dal carcere dove è rinchiuso però, ha inviato una lettera di minacce con cui promette di gambizzare i nostri avvocati e gli appartenenti al movimento.



"Non è la prima volta che riceviamo la solidarietà del consiglio comunale di Lucca - scrive CasaPound nella nota - perché purtroppo la nostra sede è stata oggetto di precedenti attentati notturni. Questo testimonia un clima di intolleranza politica diffuso nelle frange di estrema sinistra, autrici dei danneggiamenti. Adesso il tiro è stato ancora di più alzato, e la città intera deve reagire perché non si crei una clima da 'anni di piombo'. Purtroppo il silenzio di alcuni media sull'accaduto e una certa omertà diffusa preoccupano. Per questo il gesto del consiglio comunale si rivela ancora più importante".



"Ringrazio a nome del movimento il consiglio comunale - commenta Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound - e il collega Bindocci, promotore della mozione di solidarietà. Ricordo come l'attentato e le conseguenti minacce siano derivate proprio dalla mia attività in consiglio, come scritto dalla stesso attentatore. Anche se quello del consiglio dunque è un 'atto dovuto', è un messaggio importante per la nostra città".