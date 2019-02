Politica



Comitati Sanità: "Ci sentiamo presi in giro dal sindaco"

sabato, 2 febbraio 2019, 19:22

la un po' surreale vicenda del Consiglio Comunale aperto sulla Sanità che vedrà a quanto pare la luce il 5 febbraio. La raccontano succintamente in calce i comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi):

Dobbiamo dirlo. Ci sentiamo presi in giro dal sindaco e dal presidente del Consiglio Comunale di Lucca.

Al Consiglio Comunale del 18 dicembre scorso la maggioranza aveva fatto mancare il numero legale, affermando che non aveva senso fare un Consiglio Comunale aperto sulla Sanità in mancanza del Direttore Generale della ASL. E che sarebbe stato convocato un nuovo Consiglio Comunale aperto in presenza del nuovo direttore.

Ebbene il nuovo direttore non è ancora stato nominato, ma il Consiglio Comunale aperto è stato fissato per il 5 febbraio. Al posto del direttore Generale che ancora non c'è ci sarà soltanto un Commissario incaricato.

Dunque il motivo del rinvio esiste a tutt'oggi, però il consiglio si fa ugualmente.

E circostanza , ancora più grave, componenti dei comitati che, formalmente convocati, si erano presentati per parlare al Consiglio del 18 dicembre ed erano stati rispediti a casa da una scelta unilaterale della maggioranza, questa volta, sempre per una scelta attribuibile alla sola maggioranza, non sono stati ammessi. E tutti, compresi i singoli cittadini che avevano chiesto la parola per l'imminente Consiglio, sono stati dirottati in Commissione Sanità. Mentre l'unico luogo deputato all'ascolto delle istanze dei cittadini resta il Consiglio Comunale.

Perché?

A Lucca il Consiglio Comunale fa epurazione di cittadini iscritti a parlare?

Che modi sono questi? Dov'è la trasparenza? Dov'è la partecipazione?

Chissà con quali criteri – certo non democratici – vengono tenuti fuori alcuni cittadini che vogliono essere ascoltati.

Evidentemente c'è una emergenza Sanità anche nella "virtuosa" Toscana, ma forse a Palazzo Santini non hanno ancora capito.

I Comitati Sanità Lucca tutti - anche nel ricordo del Dott. Raffaello Papeschi - propongono da oltre 10 anni all'attenzione degli amministratori che si sono succeduti nelle responsabilità di gestione del territorio, criticità e soluzioni praticabili in un processo di avvicinamento e di ascolto. Credevamo fosse giunto finalmente il momento di una analisi rigorosa. Purtroppo restiamo delusi da queste fittizie aperture, ma continueremo con determinazione nel nostro percorso di difesa del diritto alla salute per tutti.

Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi)