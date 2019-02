Politica



Consani (SiAmoLucca): "Serve più chiarezza dal comune sul taglio degli alberi"

sabato, 9 febbraio 2019, 12:42

"Sulla gestione del verde e in particolare il taglio degli alberi, non ci siamo proprio. E' per questo che ho chiesto e ottenuto la convocazione di una seduta ad hoc della commissione lavori pubblici e ambiente. Ma le risposte che si sono state date dall'amministrazione Tambellini non ci tranquillizzano per niente". Lo sottolinea in una nota la consigliera comunale Cristina Consani di SìAmoLucca.



"Con quale criterio sono state selezionate le imprese che gestiscono il verde e quali sono le loro certificazioni? - si chiede l'esponente della lista civica - come è possibile che l'ultima analisi dei platani di piazza Napoleone, fatta nel maggio del 2018, non abbia riscontrato alcuna malattia mentre a distanza di tre mesi si scopre che questi devono essere abbattuti perché hanno il cancro? Abbiamo proposto una moratoria per l'abbattimento, ma l'assessore Marchini ci ha risposto di no". Secondo la Consani, i tagli degli alberi effettuati negli ultimi mesi in varie zone della periferia fanno venire dei dubbi.



"Voglio ricordare a tutti che recentemente il pneumologo Roggi ha presentato un quadro allarmante sull'aumento delle malattie respiratorie a Lucca, mettendole in relazione oltre che all'inquinamento, anche al fatto che abbiamo pochi alberi - commenta la consigliera -. Per questo chiediamo maggiore attenzione negli abbattimenti e maggiore sensibilità nella sostituzione della piante. Sono soddisfatta che la commissione abbia accolto la mia proposta di discutere l'argomento, mai messo prima all'ordine del giorno, disorientata però dal fatto che ci sia chi si è preso i meriti. Da parte nostra non molleremo l'attenzione sull'argomento, anche attraverso richieste di accesso agli atti. Riteniamo che il verde debba essere preservato e che questa giunta stia agendo in maniera nebulosa"