Consiglio, Barsanti (CasaPound): "Sindaco e giunta pensano a tutto tranne che ai lucchesi"

mercoledì, 13 febbraio 2019, 09:56

Si è aperto con una critica all'operato della giunta il consiglio comunale di ieri sera. Il consigliere di CasaPound Fabio Barsanti ha attaccato le ultime uscite pubbliche del sindaco e di alcuni assessori, invitando l'amministrazione ad occuparsi dei lucchesi.



"Nelle ultime due settimane - dichiara in una nota Barsanti - l'interesse di Tambellini e della sua giunta sembra tutto incentrato su argomenti che non riguardano i cittadini lucchesi. Prima la trasferta a Roma alla testa dei sindaci contrari ad una legge dello Stato come il 'decreto sicurezza'; poi è stata la volta della presa di posizione contro la visita del presidente del Brasile Bolsonaro; in ultimo la ridicola lettera di scuse al sindaco della città francese di Colmar. Nel mezzo abbiamo avuto un aumento considerevole dei parcheggi in un periodo 'morto' come il mese di febbraio e, per ultimo, l'ultima trovata dell'assessore al sociale: l'iniziativa teatrale per tentare un lavaggio del cervello degli studenti imponendo loro una visione favorevole all'immigrazione incontrollata e clandestina. È vero che Tambellini rappresenta soltanto il 22% dei lucchesi! ma la domanda sorge spontanea: quand'è che il sindaco ha intenzione di tornare a parlare dei problemi reali dei lucchesi?"



"Sempre approfittando delle 'raccomandazioni' e sempre nello spirito di invogliare il Sindaco ad operare nell'interesse del territorio - aggiunge il consigliere di CasaPound - ho invitato l'amministrazione ad approfittare del primo posto raggiunto dal Monte Pisano nella classifica dei "luoghi del cuore". Un risultato ottenuto la scorsa settimana a Milano, dove mi sono recato con la delegazione, che dovrebbe spingere il comune a are una seria promozione del territorio. Al contrario di quanto fatto sinora".