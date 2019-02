Politica



Consiglio-fiume sulla sanità: medici, comitati e sindacati critici sul San Luca

mercoledì, 6 febbraio 2019, 08:43

di eliseo biancalana

Circa sette ore di dibattito sulla sanità lucchese. È quello che si è svolto ieri sera a palazzo Santini, dove si è tenuto il consiglio comunale straordinario aperto sulla sanità, con gli interventi esterni di rappresentanti degli ordini professionali, dei sindacati e dei comitati. Dal dibattito sono emerse diverse criticità sulla sanità locale e in particolare sulla situazione dell'ospedale San Luca, il cui rapporto con la città resta a dir poco problematico.

Il consiglio straordinario. Il consiglio comunale di ieri sera è stato convocato in seduta straordinaria dal sindaco Alessandro Tambellini, dopo che a dicembre la maggioranza di centrosinistra aveva fatto fallire quello richiesto dalle minoranze. Nell'aula di palazzo Santini, il sindaco ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a chiedere la convocazione. "Ci sono delle situazioni che da noi hanno bisogno di nuovi percorsi" ha detto il primo cittadino sulla sanità locale. Diverse le problematiche evidenziate sull'ospedale San Luca, tra cui il "sovraccarico" del pronto soccorso, la logistica "probabilmente insufficiente" e la "carenza di organico". Il sindaco ha citato inoltre l'importanza di lavorare sui servizi territoriali. Tutte tematiche da cui il comune si aspetta risposte dall'Asl Toscana Nord-Ovest e per questo Tambellini ha dichiarato di aver voluto attendere che fosse meglio definito il nuovo organigramma dell'azienda sanitaria prima di convocare la seduta di ieri sera.

Gli interventi esterni. Il consiglio si è svolto in forma "aperta", consentendo a sindacalisti, rappresentanti di ordini professionali e associazioni di prendere la parola in aula. Dai vari interventi è emerso un giudizio critico su come è cambiata la sanità lucchese dopo la costruzione del nuovo ospedale "Il San Luca è piccolo" ha lamentato il presidente dell'ordine dei medici Umberto Quiriconi con riferimento ai posti letto. Quiriconi ha chiesto che venga costituito "un osservatorio" per far dialogare l'Asl con le realtà territoriali. Critici anche i sindacati. "C'è bisogno di una maggiore attenzione al territorio lucchese, perché non si può continuare a smantellare una realtà di eccellenza" ha detto Massimo Petrucci (Cisl). "Lucca non vuole di più ma neanche di meno degli altri territori" ha affermato Pietro Casciani (Uil). "L'accorpamento delle Asl ha provocato un vero e proprio Tsunami – ha sostenuto Giovanna Lo Zopone (Cigl) –. Sono mancati i decreti attuativi per potenziare il territorio". Ricorrente nei diversi interventi la denuncia dei limiti nell'organico medico-sanitario. "Oggi gli infermieri sono vecchi" ha rilevato la presidente del collegio infermieri Ipasvi, Catia Anelli. Dal dibattito è emerso che a mancare sono anche primari e medici specialisti. Molte dure le considerazioni dei rappresentanti dei comitati sanità, che hanno inoltre protestato per il fatto che la conferenza dei capigruppo aveva limitato il numero di interventi esterni previsti. "Non riconosciamo la validità di questo consiglio" ha accusato Gina Truglio (Comitato sanità Lucca). Paolo Pescucci (Salviamo il Campo di Marte) ha chiesto che il comune riacquisti l'ex ospedale per utilizzi socio-sanitari. L'ex parlamentare Piero Angelini ha ricordato la sua opposizione alla costruzione del San Luca e ha annunciato che potrebbe presentare un esposto in procura su come è stato gestito l'appalto. Sono intervenuti anche Fabrizio Bonino (Associazione Cecchini Cuore onlus), Fabrizia Vornoli Leone (Comitato di partecipazione Usl Nordovest – zona Lucca/Mediavalle), Annunziata Biagi (Cittadinanzattiva), Cristina Orsi (esperta sanità), Gabriela Bertani (Fials Lucca), Luca Dinelli (Comitato contro il depotenziamento dell'ospedale unico Versilia), Guido Carignani (Uil pensionati), Raffaele Faillace (Amici del cuore di Lucca), Daniele Grossi (La città delle donne) e Patrizia Branzanti (Gruppo Udi).

Le risposte di Maccari. A rispondere alle domande del territorio era stato chiamato a intervenire il commissario dell'Asl Toscana Nord Ovest Mauro Maccari. Il commissario ha detto che l'Asl è tenuta "a rispondere alle esigenze dei cittadini e allo stesso tempo a quelle che ci pongono le normative regionali e nazionali". "Il San Luca si sa, non nasce tra gli entusiasmi a Lucca" ha riconosciuto il commissario, per il quale però "oggi Lucca riesce a stare al passo con le realtà più importanti in Italia e in Toscana perché ha un ospedale moderno". Maccari ha ammesso i limiti nell'organico ma li ha ricondotti a quanto imposto dalle normative e dalla difficoltà di reperire sul mercato alcune figure professionali. Ha comunque detto che gli utenti devono abituarsi "ad avere un numero di medici inferiore a quello a cui eravamo abituati". Sulla questione dei posti letto, Maccari ha sostenuto che ne potranno essere ricavati di nuovi nelle case di cure convenzionate.

Il dibattito politico. È stata poi la volta dei consiglieri comunali. Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha invitato il management dell'Asl ad assumersi la responsabilità di fare scelte coraggiose. Giovanni Minniti (Lega) ha attaccato il centrosinistra per aver respinto in passato un suo documento che chiedeva più posti letto per pazienti. Massimiliano Bindocci (M5S) ha accusato il centrosinistra di aver messo la sanità pubblica in condizione di non funzionare. Cristina Petretti (PD) ha invece invitato a uscire dalla "logica dei posti letto", incrementando le cure intermedie, considerazione condivisa da Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini). "I posti letto non è vero che non servono" ha invece sostenuto Alessandro Di Vito, che ha chiesto al comune di riprendersi la sua autonomia dalla regione. Centrodestra e centrosinistra hanno inoltre presentato due ordini del giorno sulla discussione. Quello della maggioranza (presentato da Petretti) chiedeva al sindaco di aprire il confronto con Asl e regione Toscana su una serie di tematiche sanitarie. Quello del centrodestra (primo firmatario Ramo Santini) chiedeva invece di istituire un osservatorio sulla sanità con le realtà del territorio. Da entrambi i testi hanno preso le distanze Bindocci e Fabio Barsanti (CasaPound) che hanno chiesto di rimandarli in commissione per elaborare un unico documento condiviso. La proposta è stata respinta in conferenza dei capigruppo per l'opposizione del centrodestra espressa da Marco Martinelli (Forza Italia). Alla fine il consiglio ha approvato il testo della maggioranza, mentre ha respinto quello del centrodestra.