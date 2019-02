Politica



Consiglio sulla sanità, Barsanti (CasaPound): "Chi strumentalizza è proprio la maggioranza"

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:33

Non si fa attendere la replica alle parole della maggioranza sul Consiglio comunale in tema di sanità, che si svolgerà martedì 5 febbraio. A replicare è Fabio Barsanti (CassPound), che precisa come il Consiglio sia stato convocato prima dalle opposizioni, e come i pochi cittadini esclusi dal dibattito lo siano stati per volontà dei capigruppo di maggioranza.

"Riguardo alle polemiche in merito al Consiglio comunale sulla sanità - dichiara Fabio Barsanti - siamo sì di fronte a strumentalizzazioni, ma della maggioranza. Prima con le parole fuorvianti del Presidente del Consiglio, il quale ha dichiarato che i pochi cittadini privati esclusi, lo siano stati per volere della conferenza dei capigruppo; senza precisare, tuttavia, che la proposta di includerli, come richiesto dalle opposizioni, è stata respinta dalla maggioranza. Ricordiamo che i privati cittadini sarebbero stati solo cinque, e che si erano già iscritti al precedente Consiglio straordinario disertato dalla maggioranza. La verità è che hanno estromesso interventi scomodi per l'attuale gestione sanitaria".

"C'è da ricordare - prosegue il consigliere di CasaPound - che questo Consiglio sulla sanità, del quale si sta fregiando la maggioranza perché formalmente richiesto dal Sindaco, è in realtà la conseguenza del Consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni, che doveva tenersi in dicembre e che la maggioranza ha dichiaratamente disertato, con motivazioni che risultano ancora oggi risibili, dato che la nomina del nuovo direttore generale ancora non è stata formalizzata. La verità è che il nervosismo della maggioranza in ordine a certi temi finisce per sfociare, come sempre, nei soliti atteggiamenti arroganti della sinistra lucchese".