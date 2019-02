Politica



Crisi musei lucchesi, Marchetti (FI): "7mila visitatori persi in 10 anni. L’ex sottosegretario al Mibact Marcucci cosa ha fatto quando poteva?"

venerdì, 15 febbraio 2019, 16:06

«I musei statali lucchesi in dieci anni, dal 2007 al 2017, hanno perso 6 mila 993 visitatori passando dai 26 mila 615 del 2007 ai 18 mila 622 del 2017. Queste le rilevazioni condotte dal Ministero per i beni e le attività culturali sulla cui scorta avevo presentato già nel giugno scorso una mozione per chiedere alla Regione di sollevare il problema delle carenze di personale anche in Conferenza Stato-Regioni, se necessario. Nel frattempo però, nella XV legislatura ovvero all’alba di questa parabola discendente, il senatore Andrea Marcucci era sottosegretario proprio al Mibact. Non se n’era accorto? E cosa ha fatto? Troppo comodo, ora, interrogare a favor di interesse mediatico per avere qualche titolo di giornale»: l’attacco arriva dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, che annovera l’interesse per la valorizzazione dei musei statali lucchesi di Villa Guinigi e Palazzo Mansi tra le prime e principali iniziative assunte dal momento del suo insediamento.

«Sì perché su Lucca dove già i musei nazionali sono azzoppati dalla mancanza di personale, emergenza ormai sovraregionale – spiega Marchetti – si abbatte anche la grucciata dell’esclusione dal circuito #domenicalmuseo, l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nelle aree archeologiche statali ogni prima domenica del mese. La prossima sarà il 3 marzo 2019 e Lucca ancora non figura nel circuito, a differenza delle altre province. Cenerentola, praticamente».

Marchetti ora annuncia una nuova carica: «Visto che avevo già segnalato la questione in Regione ma nulla è cambiato in tutti questi mesi, torno alla carica e ripresento la mozione con cui intendo impegnare la giunta regionale, per quanto è nelle sue competenze naturalmente, a intervenire presso il Mibact affinché i due Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi siano per prima cosa inseriti nel circuito #domenicalmuseo. In più, vista l’esigenza ormai sovraregionale di implementare gli organici presso i Musei Nazionali, in Toscana attrattiva imprescindibile per i turisti di ogni parte del mondo, è mia intenzione spingere la giunta regionale a promuovere presso la Conferenza Stato-Regioni l’attivazione di iniziative strutturali volte al positivo superamento del problema. E vediamo se questa volta si muove qualcosa al di sopra, al di là e al di fuori di tutti questi balletti tra Pd e Pd».