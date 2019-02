Politica



DDL Pillon: una tavola rotonda a San Micheletto

venerdì, 22 febbraio 2019, 15:26

“DDL Pillon: dalla parte di chi? Un confronto sul disegno di legge – proposte e criticità” è il titolo della tavola rotonda che si terrà sabato 23 febbraio dalle 9 alle 13 nell'auditorium di San Micheletto a Lucca organizzata dalla Commissione pari opportunità del comune di Lucca. Dopo i saluti del sindaco Alessandro Tambellini, dell'assessora Ilaria Vietina e della Commissione Pari opportunità, prenderà la parola l'avvocata Lodovica Giorgi per l'introduzione alla disegno di legge. Seguirà la discussione moderata dalla giornalista Ilaria Bonuccelli con Luciana Zambon – mediatrice familiare, Beatrice Milianti – neuropsichiatra infantile, Carla Marcucci – avvocata specializzata in diritto di famiglia, Stefano Cera – avvocato specializzato in diritto di famiglia e membro del Consiglio nazionale padri separati, Patrizia Fistesmaire – psicologa, Giampaolo Fabbrizi – magistrato tutelare del Tribunale di Lucca, Daniela Caselli – Associazione Luna centro antiviolenza. Il dibattito proseguirà con interventi liberi del pubblico.