Ex Ausl 2, Capezzoli (IdV): "Stiamo con i sindacati e con il personale"

lunedì, 25 febbraio 2019, 09:19

Italia dei Valori, tramite il referente provinciale Domenico Capezzoli, interviene sulla questione della mancanza di personale e la chiusura dei reparti in estate, dichiarandosi dalla parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil della Funzione Pubblica e dei dipendenti.



"La carenza di personale - spiega - è una situazione da risolvere senza tanti tentennamenti. Anche noi chiediamo che la dirigenza dell'Asl Toscana nord ovest cambi al più presto direzione, in modo da garantire adeguati servizi al cittadino e il diritto ai lavoratori, l'analisi dei sindacati si divide fra settori in quello infermieristico fra gravidanze, aspettative lunghe, infortuni e quant'altro c'è ormai un disavanzo di 20 infermieri fra Lucca e la Valle a cui si aggiunge anche l'assenza di una decina di operatrici socio sanitarie. Per quanto riguarda il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ultimi anni, sono andati in pensione ben 11 tecnici della prevenzione, non sostituiti".

"Il nostro partito - conclude - seguirà la questione, anzi faremo di più, chiederemo ai sindacati un incontro ufficiale per capire meglio la situazione. Poi apriremo un confronto pubblico con la cittadinanza".