Politica



Fagni (Giovani Leghisti): "Massima solidarietà al 15enne brutalmente aggredito"

sabato, 23 febbraio 2019, 09:29

Giacomo Fagni del Movimento Giovani Leghisti Sezione Lucca interviene in merito all'aggressione di piazza Napoleone, a Lucca, del giovane ragazzo, avvenuta qualche giorno fa.



"Il Movimento dei Giovani Leghisti di Lucca - dichiara - esprime massima solidarietà e vicinanza al ragazzo quindicenne brutalmente aggredito, nel cuore di piazza Napoleone, da una banda di giovani teppisti. Questo è solamente l'ultimo dei moltissimi casi di vandalismo e aggressione che affliggono la nostra città. Da mesi ormai il nostro movimento riceve continue segnalazioni, provenienti da ragazzi e ragazze, che non si sentono al sicuro girando liberamente per la strade di Lucca. L'ottimo e profuso impegno delle forze dell'ordine non basta ad arginare il problema e chiediamo che l'amministrazione si muova in prima persona affinché la situazione possa tornare alla normalità invece di continuare a sottovalutare un problema gravoso e delicato come quello della sicurezza, divenuto ormai di prioritaria importanza anche per i giovani lucchesi. Riteniamo vergognoso che nel 2019 un ragazzo di quindici anni non possa uscire libero per la città senza rischiare di tornare a casa con una gamba fratturata in seguito ad un pestaggio a cielo aperto e pertanto ci aspettiamo che i responsabili vengano riconosciuti e puniti al più presto".