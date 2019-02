Forza Nuova ha ricordato le vittime delle Foibe

Altri articoli in Politica

sabato, 9 febbraio 2019, 18:33

Minniti (Lega): "Tambellini e la lettera al sindaco di Colmar, un esempio di antitalianità". Si accentua la polemica per la lettera di scuse inviata dal sindaco alla città di Colmar in Francia

sabato, 9 febbraio 2019, 18:28

"Recuperare la questione del gemellaggio per attaccare il governo mostra davvero una ricerca del pretesto per l’incapacità di affrontare il merito. Il problema del gemellaggio non è certamente colpa del governo"

sabato, 9 febbraio 2019, 18:25

"Migrazione, salute e diritti", questo il titolo dell'iniziativa che ieri pomeriggio (venerdì 8) ha visto la partecipazione di oltre cento persone, tra medici, operatori, mediatori, insegnanti e cittadini, a Villa Bottini

sabato, 9 febbraio 2019, 17:48

Il sindaco di Lucca scrive alla città gemellata Colmar: "Sentimento di profondo rammarico di fronte agli attacchi ingiustificati del Governo italiano che rischiano di minare il rapporto di amicizia fra Italia e Francia"

sabato, 9 febbraio 2019, 17:45

Cerimonia emozionante e partecipata questa mattina (sabato 9) per il Giorno del ricordo al Real Collegio, dove tra il 1947 e il 1956 furono accolti oltre 1200 cittadini istriani, fiumani e dalmati, costretti all'esodo dalle proprie terre

sabato, 9 febbraio 2019, 15:45

"L’ANPI parla della necessità di una revisionismo storico dimenticando di aver orrendamente sottaciuto per oltre cinquanta anni l’immane tragedia delle foibe. Un'ideologia faziosa, negazionista ad oltranza quella dei “ moderni partigiani”, che tutt’ora perdura anche fra le mura di casa nostra”. Cosi’ Marco Santi Guerrieri