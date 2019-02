Forza Nuova Lucca : "Io non posso dimenticare"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:35

Come già sottolineato nei giorni scorsi dall'assessore alle finanze Giovanni Lemucchi, l'amministrazione comunale non dovrà adottare nessun provvedimento aggiuntivo per i rilievi che sono stati mossi dalla sezione regionale della Corte dei conti in merito ai Rendiconti delle gestioni finanziare del 2015 e del 2016

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:45

"Chi si aspettava che il centrosinistra e il sindaco accogliessero una delle principali richieste avanzate da comitati, associazioni, sindacati e ordini professionali nel corso del consiglio comunale straordinario di ascolto su ospedale San Luca e sanità territoriale, è rimasto deluso"

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:34

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti insoddisfatto: «La situazione non è cambiata, Saccardi non si è data la pena di approfondire»

mercoledì, 6 febbraio 2019, 10:01

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sul consiglio comunale aperto sulla sanità convocato per ieri sera dal sindaco Alessandro Tambellini

mercoledì, 6 febbraio 2019, 08:43

Circa sette ore di dibattito sulla sanità lucchese. È quello che si è svolto ieri sera a palazzo Santini, dove si è tenuto il consiglio comunale straordinario aperto sulla sanità, con gli interventi esterni di rappresentanti degli ordini professionali, dei sindacati e dei comitati

mercoledì, 6 febbraio 2019, 08:41

Questo il bilancio sintetico di Fabio Barsanti, consigliere di CasaPound Italia, che stigmatizza le strumentalizzazioni della maggioranza e del centrodestra