Politica



Fratelli d’Italia Lucca Dipartimento Tutela Ambientale e Mobilità: "Continuiamo ad emettere ordinanze che non servono a nulla"

martedì, 19 febbraio 2019, 17:23

"Il sindaco di Lucca emette un’ordinanza di divieto alla circolazione veicolare ed utilizzo di legna da ardere ( ordinanza n.243 del 18/02/2019) ed il sindaco di Capannori fa finta di nulla - esordisce così, con un comunicato, Fratelli d’Italia Lucca Dipartimento Tutela Ambientale e Mobilità -. Lucca risulta essere una città assediata dal transito veicolare sia di mezzi leggeri che di mezzi pesanti ed il sindaco di Capannori continua di fatto a boicottare i famosi assi viari, invece che approfittare dei consistenti finanziamenti già disponibili. Perché poi due pesi e due misure? L’inquinamento riguarda tutte le persone e tutti i territori, continuiamo ad emettere ordinanze che a nulla servono se non ha cautelarsi da responsabilità personali nei confronti degli organi preposti a tali controlli. Il sindaco di Capannori limita il traffico sul Viale Europa ai mezzi pesanti, decisione presa in completa ed assoluta autonomia, e i sindaci dei comuni limitrofi stanno a guardare senza reagire e senza attuare le opportune e logiche contromosse - prosegue la nota - . E’ utile non fare accendere camini quando migliaia di auto e mezzi pesanti transitano giornalmente sulle nostre strade? Da anni si parla di allontanare il traffico dalle città, da anni si parla di realizzare viabilità alternative fuori dai centri urbani, ma sempre si trova un sindaco che con motivazioni, a volte fantasiose, boicotta o cerca di boicottare o rallentare tali realizzazioni. Vogliamo ed abbiamo il diritto di respirare aria pulita, ma qualcuno, in questo caso il sindaco di Capannori, cerca, con ogni mezzo a sua disposizione, di non volere rispettare quelle che sono le decisioni prese a livello Ministeriale, eppure come cittadino e come uomo di governo dovrebbe essere il primo a rispettarle e farle rispettare ai suoi cittadini senza proporre bretelle e bretelline costose e invise alla cittadinanza. Il deputato Riccardo Zucconi, che, fino dall'inizio del suo mandato, si è occupato del problema ha confermato, dopo gli approfondimenti sui progetti condotti con Anas e RFI, che il modo per attuare la necessaria realizzazione degli Assi Viari c'è ed è nell'interesse dei cittadini di Lucca e di Capannori" conclude Fratelli d’Italia Lucca Dipartimento Tutela Ambientale e Mobilità.