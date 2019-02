Politica



"Il canile sanitario non può essere smantellato"

martedì, 5 febbraio 2019, 13:21

di eliseo biancalana

L'assessore all'ambiente Francesco Raspini e il dirigente comunale Mauro Di Bugno hanno fornito alcuni aggiornamenti riguardo al canile municipale, durante l'odierna seduta della commissione garanzia, presieduta da Remo Santini (SìAmo Lucca).



Il canile conta 36 posti nel canile sanitario e 110 in quello rifugio. Al momento nella struttura comunale sono presenti 90 animali (7 in quello sanitario), un numero in calo rispetto al passato grazie a nuove adozioni. Purtroppo ci sono alcuni animali che difficilmente potranno essere adottati perché hanno un carattere difficile.



Da quanto riferito in commissione, l'Enpa nazionale aveva tempo fa mandato un proprio veterinario nella struttura e aveva dato la propria disponibilità a inserire alcuni degli ospiti del canile in dei centri specializzati. "Il canile sanitario non può essere smantellato" ha comunque assicurato il dirigente comunale Mauro Di Bugno.



Raspini e Di Bugno hanno inoltre reso noto che il precedente gestore del canile ha provveduto, prima di lasciare la struttura, a "regolarizzare" alcune situazioni che per il comune non erano in linea con la normativa.